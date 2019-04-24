Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.04.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 09:19

'da düzensiz göçmen operasyonu! 50 kişi yakalandı

'da Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye attıkları sırada İran sınırında 50 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahsın yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

Van'da düzensiz göçmen operasyonu

'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.

Kontrollerde, 50 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere, yiyecek ve içecek ikram edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriVan'da düzensiz göçmen operasyonu! 50 kişi yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri