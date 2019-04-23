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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 11:55

'daki saldırılarda ölen 2 Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi

'da yaşanan ve 310 kişinin öldüğü terör eylemlerinde hayatını kaybeden Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri yurda getirildi.

2 Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı mühendisin cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Kaynaklar, cenazelerin bugün İstanbul'dan Adıyaman'a sevk edileceği bilgisini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABASINI ARAMIŞTI
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde oturan Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak, acılı babaya başsağlığı dileklerinde bulunarak acılı aileye sabırlar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya bir istek yada taliplerinin olup olmadığını sordu. Acılı baba ise gözyaşları içerisinde herhangi bir talebinin olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlunun "şehit" sayılıp sayılmayacağını sordu. Erdoğan ise, "Şehit nazarında bakıyoruz" diyerek cevap verdi.

SRİ LANKA'DAKİ KATLİAM
Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda aralarında Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un da olduğu 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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