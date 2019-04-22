Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.