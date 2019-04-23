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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 17:24

merkezli 5 ilde operasyonu: 7 gözaltı

merkezli 5 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında polis ekipleri, örgüt üyelerine yönelik 5 ilde operasyon düzenledi. Malatya merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, ve Adıyaman'da 11 adrese yapılan baskında; aralarında kamu görevlerinden ihraç edilenlerin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

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