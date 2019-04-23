Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, örgüt üyelerine yönelik 5 ilde operasyon düzenledi. Malatya merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman'da 11 adrese yapılan baskında; aralarında kamu görevlerinden ihraç edilenlerin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.