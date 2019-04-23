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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 15:21

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sinde 'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Başkan Erdoğan, Kemal 'na yönelik saldırıyla ilgili soruları yanıtladı.Erdoğan, "Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da ’de hangi siyasi partiler kol kola veriyolar. Sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var." dedi.

, Kemal 'na yönelik saldırıyla ilgili soruları yanıtladı:

'BURADA ARTIK GAZ SIKIŞMASI VAR'
Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da 'de hangi siyasi partiler kol kola veriyolar. Sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var.

'BURALARA ÇOK ETMEMİZ LAZIM'
Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım, bunların üzerine de düşünmek lazım değil mi? Bunları bir istismar şeyine dönüşmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim derim. Dua yapacaksam duayı evimden yaparım, olay bu kadar basit."

'KILIÇDAROĞLU'NU NEDEN ARAYAYIM'
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına ilişkin gelen soruya "Yorumumu yaptım. Daha neden arayayım?" şeklinde yanıt verdi.

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