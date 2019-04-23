Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, adliyeye sevk edildi.
Son dakika: Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran grup içinde yer alan Osman Sarıgün, adliyeye sevk edildi.
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