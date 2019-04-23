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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 21:56

Son dakika: 'na yumruk atan , adliyeye sevk edildi.

'nın Çubuk ilçesinde 'na saldıran grup içinde yer alan , adliyeye sevk edildi.

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