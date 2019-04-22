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  • 22.04.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 12:23

'daki katliamı yapan örgüt belli oldu

'da dün dünya tarihinin en kanlı eylemlerinden biri gerçekleşti. Aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu 290'u aşkın kişi saldırıda can verirken, terör eylemini yerel bir militan grubunun yaptığı duyuruldu.

Sri Lanka'daki katliamı yapan örgüt belli oldu

Güney Asya ülkesi 'da Paskalya Bayramı'nda kiliseleri ve otelleri havaya uçuran saldırılar aydınlanıyor.

290'ı aşkın insanın yaşamını yitirdiği terör saldırılarının arkasında yerel bir militan grubun olduğu açıklandı.

Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla duyurduğu açıklamaya göre, militan grup uluslararası bir ağdan yardım aldı. Kabine sözcüsü Rajitha Senaratne, "Uluslararası bir bağlantı bulunmadan saldırılar başarılı olmayabilirdi" dedi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ise, ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Pazar günü üç kilise ve üç otele giren intihar saldırganları üstlerindeki patlayıcıları infilak ettirmiş, saldırılarda yüzlerce insan da yaralanmıştı. Sri Lankalı yetkililer, katliamda yedi intihar saldırganının yer aldığını belirtiyor.

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