MinikaGO'dan yepyeni bir çizgi dizi! Hızlı Ayaklar 23 Nisan'da başlıyor

Normal bir okula giderken bir gün Yetenek Tarama Testi'ne giren Ali'nin, fiziksel özellikleri ve yetenekleriyle olimpiyat branşlarında yarışabilecek seviyede olduğu anlaşılır. Tabii bunun için çok çalışması ve iyi bir eğitim alması gerekmektedir. Kendini bir anda bir spor okulunda bulan Ali, üst düzey fiziksel özelliklere sahip yeni dostlarına ve çok daha disiplinli hayatına alışmakta zaman zaman zorlansa da ortaya çok renkli görüntüler ve eğlenceli bir macera çıkar.

Gelin Ali ve dostlarını daha yakından tanıyalım.

Ali: Normalde spora dair hiçbir şeyi sevmeyen Ali, azmi, inancı ve yetenekleriyle kendini kabul ettirecek ve Antrenör Akif'in gözünde bambaşka bir yere gelecek. Tabii yakın rakibi Hasan da izin verirse… Tüm zamanların en eski sporlarından biri olan koşuculuk için çok uygun bir kas yapısına sahip olan Ali, bunu pratik zekası ve disiplinli çalışmayla birleştirince başarı kendiliğinden gelecek.

Hasan: Ali'den daha disiplinli ve sert mizaçlı olan Hasan'ın, Ali'yle olan rekabeti zaman içinde Türkiye'nin madalya umutlarının artmasında avantaja dönüşecek. Çok başarılı ve popüler bir öğrenci olan Hasan fazlasıyla disiplinli olan babasından aldığı özellikle dünyanın en hızlı koşucusu olmak için uğraşıyor.

Akif: Disiplinli ve otoriter yapısıyla çocuklara göz açtırmayan antrenör Akif, bu özellikleri sayesinde çocuklara da disiplinli olmayı ve ekip ruhunu çok daha erken yaşta öğretecek. İyi bir sporcu olmanın yolunun disiplinli olmaktan geçtiğini savunan antrenör Akif, öğrencilerini çok sever ve başarılı olmaları için var gücüyle çalışır.

Zeynep: Biraz sert ve sinirli bir mizaca sahip olan Zeynep, enerjisini Tekvando sporuyla atıyor. Çok sorumluluk sahibi olan Zeynep'in en büyük hayali, siyah kuşak sahibi olup ülkemizi olimpiyatlarda başarıyla temsil etmek.

Hatice: Tekvandocu olan Hatice, önceleri çok narin, hassas ve kırılganken, bu spora başladıktan sonra tıpkı arkadaşı Zeynep gibi, atılgan, çevik ve güçlü olur.

Yusuf: Güreş sporuyla ilgilenen Yusuf, çok planlı ve disiplinli bir öğrencidir ve beslenme alışkanlıkları ve antrenman biçimleri konusunda adeta bir mühendis gibi çalışır. Başarılarının sırrı müsabakalarından önce rakibinin detaylı analizini yapmasına borçlu olduğunu düşünüyor.

Ali ve Hasan, Zeynep, Hatice, Yusuf ve spora ilgi duyan, başarılı olmak için çalışan tüm sporcular, Türkiye'nin gelecekteki madalya umutları olmak ve olimpiyatlara damga vurmak için kıyasıya mücadele ediyor. Hakan, İbrahim, Bahar, Fatma, Sevde, Merve de kendi branşlarında isimlerinden sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Tüm yetenekli sporcular ve Antrenörleri Akif ile Türk Çizgi Dünyası'nda ilk kez spor odaklı bir maceraya konuk olacaksınız.

Dostluk kavramının önemini ve ortak bir hedef için mücadele etmeyi öğrenecek olan kahramanlarımız ayrıca sağlıklı hayatın anahtarı olan spor yapmanın gerekliliğini de kavrayacaklar. Ali ve arkadaşlarını bu zorlu yolculukta yalnız bırakma.

Hızlı Ayaklar; İstanbul Muhafızları, Nane ile Limon ve Cille'nin yapımcılarından ve bu yapımların Senaristi Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıkıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Güreş, Atletizm ve Tekvando Federasyonlarının da desteğiyle 23 Nisan saat 18:00'de minikaGO'da başlıyor.