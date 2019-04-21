Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'nun olay yerinden güvenli bir şekilde ayrılmasının sağlanması için yetkililere talimat verdiği kaydedildi.
EMRULLAH İŞLER VE MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YANINDA
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da şu dakikalarda Kılıçdaroğlu'nun da yanında bulunuyor.
BAKAN AKAR EVİN ÖNÜNDEKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.
ZIRHLI ARAÇLA ÇIKARILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili ''Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır'' denildi.
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