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  • Son Güncelleme: 21.04.2019 15:35

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan '' talimatı!

Genel Başkanı Kemal 'na yönelik saldırıyı Cumhurbaşkanlığı'nın yakından takip ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kaleminden görevliler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürlüğü yetkililerini arayarak son durumla ilgili bilgileri an be an edindiği gelen bilgiler arasında.

Başkan Erdoğan'dan 'Kılıçdaroğlu' talimatı!

Cumhurbaşkanı 'ın da 'nun olay yerinden güvenli bir şekilde ayrılmasının sağlanması için yetkililere talimat verdiği kaydedildi.

EMRULLAH İŞLER VE MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YANINDA
AK Parti Milletvekili Emrullah İşler ile Genel Başkan Yardımcısı da şu dakikalarda Kılıçdaroğlu'nun da yanında bulunuyor.

BAKAN AKAR EVİN ÖNÜNDEKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

ZIRHLI ARAÇLA ÇIKARILDI
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili ''Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır'' denildi.

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