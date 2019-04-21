"Fotoğraftakiler bizim köylülerden değildi" diyen Muhtar "Vatandaşı, 2'si kadın 4-5 kişi kışkırttı. Aile ile de konuştum Kılıçdaroğlu'nun geleceğinden haberleri yoktu. Ben de şehidin yakınıyım Kılıçdaroğlu'nun gelmesi zaten istenmiyordu. Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle provokasyon başladı." dedi.



BİRİLERİ SOKAKLARI KARIŞTIRMAK MI İSTİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze alanına gelmesiyle provokasyonun başladığının belirtilmesiyle planlı bir provokasyon mu gerçekleştirildi? sorusunu akıllara geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlüklerin ortaya çıkması ve Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar öncesinde birileri sokakları karıştırmak mı istiyor? yorumları yapıldı.