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  • Son Güncelleme: 21.04.2019 23:34

: Devletimiz 'dan, hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır

Başkanı "Devletimiz terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır." dedi.

Fahrettin Altun'dan şehitler için mesaj

Başkanı terör örgütü tarafından t edilen kahramanlar için sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Altun açıklamada "Bugün dört şehidimizi toprağa verdik. Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı. Murat Şahin 25 yaşındaydı. Yener Kırıkçı 26 yaşındaydı. Şevket Çetin 27 yaşındaydı. Unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet Ebed Müddet" ifadelerini kullandı.

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