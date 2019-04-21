Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun terör örgütü PKK tarafından şehit edilen kahramanlar için sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Altun açıklamada "Bugün dört şehidimizi toprağa verdik. Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı. Murat Şahin 25 yaşındaydı. Yener Kırıkçı 26 yaşındaydı. Şevket Çetin 27 yaşındaydı. Unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet Ebed Müddet" ifadelerini kullandı.