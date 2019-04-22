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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 10:30

: MİT'ten PKK'ya darbe! Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Milli İstihbarat Teşkilatının PKK/KCK hedeflerine yönelik operasyonunda Sincar'da yakalanan 4 terörist, Irak'tan Türkiye'ye getirilerek TEM ekiplerine teslim edildi . Yakalananlar arasındaki V.K'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı belirlendi.

MİT'ten PKK'ya ağır darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar'da yakalanan 4 terörist, 18 Nisan'da Irak'tan Türkiye'ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. Yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye'de silahlı eğitim aldı.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten teröristlerin Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.

11 YAŞINDAKİ ENGELLİ ÇOCUĞA TECAVÜZ ETMİŞ

Teröristlerden V.K'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

V.K'nin, geçen ay Sincar bölgesinde Ezidi ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve PKK/KCK'nın tecavüz olayını örtbas amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği tespit edildi.

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