AK Parti ve MHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya yaptığı başvuruların bugün gündeme alınması bekleniyor.



BİRLİKTE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti, geçtiğimiz günlerde İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için yaklaşık 20 klasörle YSK'ya itiraz başvurusunda bulunmuştu. AK Parti'nin aynı zamanda Büyükçekmece seçimlerinin iptaline yönelik ikinci bir başvurusu daha bulunuyor. Bunun yanı sıra, MHP de hem İstanbul hem de Maltepe seçimlerinin yenilenmesine yönelik bir başvuru yapmıştı. YSK'nın her iki partinin İstanbul'la ilgili başvurusunu bugün gündeme alarak görüşmesi ve usul konusunda bir karar vermesi bekleniyor.



GEREKÇELER MASADA

YSK'nin ilk gün toplantısında AK Parti'nin ve MHP'nin itiraz dilekçelerinin okunacağı, ardından da partilerin temsilcilerine söz verileceği belirtiliyor. Bu kapsamda AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in kurul üyelerine ayrıntılı bir sunum yapacağı ifade ediliyor. AK Parti, 'sandık kurullarının usulsüz oluşumu', 'mükerrer seçmen', ' kısıtlı seçmen iddiası', 'ölü seçmenlerin yerine oy kullanılması' ve 'KHK ile ihraç edilenlerin kamu hizmetlerinden yasaklı olduğu iddiasıyla oy kullanamayacakları' gibi gerekçelerle İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini istemişti. YSK'nın toplantısında bu gerekçeler ayrıntılarıyla, delil ve belgelerle kurul üyelerine anlatılacak. Tüm bu delillerin, seçimin sonucunu etkileyecek nitelikte olduğu ve 'tam kanunsuzluk' halini oluşturduğu dile getirilecek.



'ARA KARAR' BEKLENTİSİ

YSK'nın bugünkü görüşmelerden sonra bir 'ara karar' alarak, AK Parti'nin iddialarıyla ilgili il-ilçe seçim kurulları veya başka kurumlardan bilgi ve belge talep etmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, bugünkü toplantıda İstanbul seçimleriyle ilgili 'kabul' ya da 'ret' yönünde bir karar çıkması ihtimalinin zayıf olduğunu dile getiriyor. YSK'nın kurumlardan bilgi-belge isteme sürecinin zaman alacağı ve kararın bir sonraki haftaya sarkabileceği ifade ediliyor.