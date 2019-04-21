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  • Son Güncelleme: 21.04.2019 10:54

Son dakika: 'den 'daki terör saldırılarına ilişkin ilk açıklama

, 'da yapılan terör saldırılarını lanetleyerek, ''Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch'teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız'' dedi.

Türkiye'den flaş Sri Lanka açıklaması
, 'daki terör saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Terörün dini ve milleti olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti, ''Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch'teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum.''

Bakan Çavuşoğlu, mesajını İngilizce olarak da paylaştı.

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