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Son dakika... Sri Lanka'da peş peşe gerçekleşen patlamalarda yüzlerce ölü var

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 138 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

21.04.2019 10:18 - Son Güncelleme: 21.04.2019 10:20
Son dakika... Sri Lanka'da peş peşe gerçekleşen patlamalarda yüzlerce ölü var

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki otel ve kiliselere yerel saatle 08:45'te bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 138 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.


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Son dakika... Sri Lanka'da peş peşe gerçekleşen patlamalarda yüzlerce ölü var

Bombalı saldırılar başkent Colombo'daki St. Anthony Kilisesi'ni, 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini, Negombo'daki St. Sebastian Kilisesi'ni ve Batticaloa'daki Zion Kilisesi'ni hedef aldı.

Son dakika... Sri Lanka'da peş peşe gerçekleşen patlamalarda yüzlerce ölü var

Pazar Ayini'nin Paskalya Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kiliselerin normalden daha kalabalık olduğu belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Son dakika... Sri Lanka'da peş peşe gerçekleşen patlamalarda yüzlerce ölü var

Yaralı sayısının fazla olması sebebiyle halka kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu. Öte yandan saldırılar öncesinde polisin ülkede Paskalya Pazarı'nı hedef alabilecek saldırılar düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika... Sri Lanka'da peş peşe gerçekleşen patlamalarda yüzlerce ölü var

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Twitter hesabı üzerinden "Bugün halkımızı hedef alan alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Tüm Sri Lankalılara bu trajik zamanda birlik olma ve güçlü durma çağrısında bulunuyorum.

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