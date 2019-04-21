Son dakika... Sri Lanka'da peş peşe gerçekleşen patlamalarda yüzlerce ölü var
Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 138 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.
21.04.2019 10:18
- Son Güncelleme: 21.04.2019 10:20
Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki otel ve kiliselere yerel saatle 08:45'te bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 138 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.
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