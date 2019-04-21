31 Mart mahalli idareler seçiminde Siirt'te seçimi kazanan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayı Berivan Helen Işık'ın ilk icraatı su kesintisi oldu. Mazbatasını 12 Nisan'da alan Işık, merkeze yakın olan ve AK Parti'nin kazandığı Tillo ilçesinin suyunu kesti.

HEYELANI BAHANE ETTİ

Merkezden ilçelere giden su hattından sadece Tillo ilçesinin suyunun kesilmesi ise dikkat çekti. Vatandaşlar kesintiyi apartmanlarda bulunan su depolarındaki suyun tükenmesinin ardından öğrendi. Siirt Belediyesi'ni arayan vatandaşlara "heyelan nedeniyle arıza var" denildiği ve suyun ne zaman verileceğinin söylenmediği öğrenildi.

YİNE HDP YİNE SU YOK

Özellikle merkezden giden su hattından sadece Tillo ilçesine su verilmemesi akıllara çeşitli soru işaretlerini getirdi. Operasyonel jandarma birimlerinin ve çok sayıda kamu çalışanının ikamet ettiği Tillo'ya HDP'li Siirt Belediyesi'nce su verilmemesi ilk defa yaşanmıyor.

HENDEK OLAYLARINDA DA AYNI ŞEY YAŞANMIŞTI

Hendek-barikat terörünün yaşandığı dönemde BDP'li Siirt Belediyesi de güvenlik güçlerinin yoğun olduğu bölgelere su vermiyordu. Öte yandan Tillo Belediyesi'nce merkezden kaynaklı su kesintilerine karşı oluşturulan alternatif su hattının devreye girdiği ve yaşanan su kesintinin bazı bölgelerde giderildiği öğrenildi.

ŞIRNAK MEZKEZ DE 2 GÜNDÜR SUSUZ

HDP'li Siirt Belediyesi'nce Tillo ilçesinin suyunun kesilmesinin ardından son 2 gündür Şırnak merkeze de su verilmediği ortaya çıktı. Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, "Belediye başkanı mazbatayı alana kadar su kesintisi yoktu. 12 Nisan'dan bu yana sürekli su kesintisi oluyor" diyerek HDP'li başkan Berivan Helen Işık'a tepki gösterdi.