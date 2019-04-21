Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.04.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 10:40

’li Siirt Belediye Başkanı 'ın ilk işi askerin suyunu kesmek oldu

’li Siirt Belediye Başkanı , mazbatasını alır almaz ilk iş olarak operasyonel jandarma birlikleri ile kamu kurumlarının bulunduğu Tillo ilçesinin suyunu kesti. Siirt Belediyesi'ni arayan vatandaşlara 'heyelan nedeniyle arıza var' denildiği ve suyun ne zaman verileceğinin söylenmediği öğrenildi.

HDP'li başkanın ilk işi bakın ne oldu!

31 Mart mahalli idareler seçiminde Siirt'te seçimi kazanan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı 'nin adayı 'ın ilk icraatı su kesintisi oldu. Mazbatasını 12 Nisan'da alan Işık, merkeze yakın olan ve 'nin kazandığı Tillo ilçesinin suyunu kesti.

HEYELANI BAHANE ETTİ
Merkezden ilçelere giden su hattından sadece Tillo ilçesinin suyunun kesilmesi ise dikkat çekti. Vatandaşlar kesintiyi apartmanlarda bulunan su depolarındaki suyun tükenmesinin ardından öğrendi. Siirt Belediyesi'ni arayan vatandaşlara "heyelan nedeniyle arıza var" denildiği ve suyun ne zaman verileceğinin söylenmediği öğrenildi.

YİNE HDP YİNE SU YOK
Özellikle merkezden giden su hattından sadece Tillo ilçesine su verilmemesi akıllara çeşitli soru işaretlerini getirdi. Operasyonel jandarma birimlerinin ve çok sayıda kamu çalışanının ikamet ettiği Tillo'ya HDP'li Siirt Belediyesi'nce su verilmemesi ilk defa yaşanmıyor.

HENDEK OLAYLARINDA DA AYNI ŞEY YAŞANMIŞTI
Hendek-barikat terörünün yaşandığı dönemde BDP'li Siirt Belediyesi de güvenlik güçlerinin yoğun olduğu bölgelere su vermiyordu. Öte yandan Tillo Belediyesi'nce merkezden kaynaklı su kesintilerine karşı oluşturulan alternatif su hattının devreye girdiği ve yaşanan su kesintinin bazı bölgelerde giderildiği öğrenildi.

ŞIRNAK MEZKEZ DE 2 GÜNDÜR SUSUZ
HDP'li Siirt Belediyesi'nce Tillo ilçesinin suyunun kesilmesinin ardından son 2 gündür merkeze de su verilmediği ortaya çıktı. Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, "Belediye başkanı mazbatayı alana kadar su kesintisi yoktu. 12 Nisan'dan bu yana sürekli su kesintisi oluyor" diyerek HDP'li başkan Berivan Helen Işık'a tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHDP’li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın ilk işi askerin suyunu kesmek oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri