Sri Lanka nerede? Sri Lanka'da bugün 3 kilise ve 3 otelda patlama meydana geldi. Sri Lanka'nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki patlamaların ardından Sri Lanka'nın nerede olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Sri Lanka nerede? Sri Lanka nüfusu ne kadar? Sri Lanka dini inancı nedir? İşte Sri Lanka haritası...

SRİ LANKA NEREDE?

Sri Lanka, Güney Astadaki ada ülkesidir. Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi olan Sri Lanka, 1972 yılından önce Seylan olarak bilinmekteydi.

SRİ LANKA NÜFUSU

Sri Lanka'da yaklaşık 21 milyon kişinin yaşadığı biliniyor. 2017 nüfus verilerine göre Sri Lanka'nun nüfusu 21,44 milyon.

SRİ LANKA DİNİ İNANCI NEDİR?

Sri Lanka'nın nüfusuna göre, yüzde 70,2 Budist, yüzde 12,6 Hindu, yüzde 9,7 Müslüman ve yüzde 7,2 Hristiyan dini inancı sahiptir.

SRİ LANKA'NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Toplam 1,340 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Aralık ve Mart ayları arasında tropikal ve kuzeydoğu muson yağmurlarının etkisi altında kalan iklimi, Haziran ve Ekim ayları arasında da güneybatı muson yağmurlarının etkisi altında kalmaktadır.

2,524 metre yüksekliğinde olan Pidurutalagala dağı ülkenin en yüksek zirvesidir. Doğal kaynakları arasında kireç taşı, grafit, mineral kumlar, cevherler, fosfatlar, kil ve hidro enerji yer alır. Ülkede gerçekleşen doğal afetlerden başta gelenleri kasırga ve hortumlardır.

Ormansızlaştırma, erozyon, kaçak avcılık ve kentleşmenin etkisiyle tehlike altında olan yabani hayvanlar, madencilik ve artan çevre kirliliğiyle sahillerin bozulması, sanayi atıkları ve pis su akıntılarıyla kirlenen tatlısu kaynakları, artıkların yok edilmesi ve Kolombo'da hava kirliliği ülkenin çevre sorunlarını oluşturan unsurlar arasında yer alır.

Sri Lanka, çay tarımında önde gelen bir ülkedir.