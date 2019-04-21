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’in kızına hırsız şoku

Türkeş’in kızına hırsız şoku

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti eski Ankara Milletvekili 'in kızı Dr. 'in Antalya'daki evine 12 Nisan'da hırsız girdi. 10 bin TL nakit ile bazı değerli eşyalar çalındı. Durumu fark eden genç kadın, polise haber verdi. C.D. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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