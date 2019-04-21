Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti eski Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kızı Dr. Muzaffer Türkeş Demir'in Antalya'daki evine 12 Nisan'da hırsız girdi. 10 bin TL nakit ile bazı değerli eşyalar çalındı. Durumu fark eden genç kadın, polise haber verdi. C.D. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.