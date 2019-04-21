Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.04.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 09:27

ten kaçan araçtan çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, in dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada 111 gram maddesi ele geçirildi.

Polisten kaçan araçtan bakın ne çıktı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada İkiçeşmelik Mahallesi civarında takibi yapılan bir otomobile dur ikazı yapıldı. İkaza uymayarak kaçmaya başlayan otomobil, kovalamaca sonucu Camlık Kavşağı civarında durduruldu. Araçta bulunan biri bayan iki şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada zulalanmış şekilde 111 gr maddesi ile 1 adet silah ve silaha ait 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.E.(29) isimli bayan ile K.D.(24) isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriPolisten kaçan araçtan esrar çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri