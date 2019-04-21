Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.04.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 19:58

Son dakika... 'na yönelik gösterisine ilişkin şehit ailesinden ilk açıklama

Son dakika... Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan da şehit düşen piyade sözleşmeli er 'nın kuzeni A Haber’e konuştu. Genel Başkanı ’na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, “Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılması taraftarı değildik.” dedi.

Kılıçdaroğlu'na protesto gösterisine ilişkin şehit ailesinden ilk açıklama

Genel Başkanı , 'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er 'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından edilerek yumruklu saldırıya uğradı.

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan da şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılması taraftarı değildik." dedi.

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılması taraftarı değildik." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protesto gösterisine ilişkin şehit ailesinden ilk açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri