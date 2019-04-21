CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı.

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılması taraftarı değildik." dedi.

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılması taraftarı değildik." dedi.