Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, cenaze törenin ardından şehit Yener Kırıkcı'nın babaevinin önünde kurulan taziye çadırına geçti. Aileye başsağlığı dileklerini Akar ve Selçuk, şehidin babası Mustafa Kırıkcı ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret sırasında telefonla acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Kırıkcı'ya Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Şehitlik Peygamber Efendimize en yakın makamlardan bir tanesi. Rabb'im inşallah Yener'imizi de bu şehadet makamında sevgili habibiyle birbirine komşu kılsın." ifadelerini kullandı.

Aileye başsağlığı dileklerini yineleyen Erdoğan'ın "Milletimizin de başı sağ olsun." demesi üzerine şehit babası Mustafa Kırıkcı, "Vatan sağ olsun" diye karşılık verdi.

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz." ayetini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bizler Yener'imizin de Allah yolunda şehit olduğunu biliyoruz. Onun için size ne mutlu ki bir şehit babasısınız, bununla iftihar edeceksiniz, en büyük zenginliğiniz bu. Sizlere sabırlar diliyorum. Bu aşkla, anlayışla sizleri kucaklıyorum. İnşallah en uygun zamanda ben de sizleri ziyaret edeceğim. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine şehit babası Kırıkcı, "Sağ olun, devletimiz, vatanımız sağ olsun. Sizin ömrünüz uzun olsun başkanım." diye konuştu.