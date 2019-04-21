Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin ilk tepkiler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Yapılan saldırı sonrası hükümet kanadından saldırıya ilişkin üst üste açıklamalar geldi. Saldırıda provokasyon şüphesi olduğu belirtilirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

"PROVOKASYON İÇERİSİNDE OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Şentop, Tekirdağ'daki temasları sırasında, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruları üzerine, siyasette farklı görüş ve tartışmalar olabileceğini fakat bunların hepsinin sözle ve fikirle yapılması gerektiğini söyledi.

Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum." diye konuştu.

AK PARTİ: HER TÜRLÜ ŞİDDET EYLEMİNİ KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ARAŞTIRIYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Bir şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun." dedi.

Soylu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduğunu, bütün güvenlik görevlileri ve birim amirlerinin olay yerinde olduğunu söyledi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun. Aynı zamanda sabır ve itidal tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazenin namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Millet olarak hem teröre karşı dik duruşumuzu hem de sağduyulu ve vakur tavrımızı her koşulda korumalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

"DEMOKRASİYE GÖLGE DÜŞÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazesi namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.

SAADET PARTİSİ'NDEN TEPKİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasını kınadı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanın kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür. Ayrışma ve kamplaşma ancak ülkemize zarar verir. Biz birlikte Türkiye'yiz, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak güçlü olabiliriz. " ifadelerine yer verdi.

VALİLİK: TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, takviye kuvvetlerin yönlendirildiğini, bir güvenlik sorununun bulunmadığını bildirdi.

Şahin, bir televizyon kanalına, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu ile ilgili gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Şahin, "Hem çevik kuvvet hem jandarmanın diğer unsurlarından oluşan ciddi bir takviye kuvvetle tedbirlerimizi aldık. Herhangi bir güvenlik sorunu yok." dedi.

Provokasyona yol açan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getiren Şahin, işlemlerin en kısa zamanda adli ve emniyet makamlarınca yürütüleceğini söyledi.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem bulunmadığını kaydetti.

Vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Şahin, olayın çok üzücü olduğunu ifade etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.