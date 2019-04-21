MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil" dedi.

İŞTE BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

"İçişleri Bakanılığı çok yönlü inceleme yapmalı. Köy halkı teker teker dinlenmelidir. Bu bir siyasi partinin liderine karşı yapılan yakışık kalmaz, kabulü mümkün değildir. Kendisi nereye nasıl gideceğini araştırmalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunmaldır."