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  • Son Güncelleme: 21.04.2019 19:37

lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Genel Başkanı , Genel Başkanı 'na şehit cenazesinde yapılan saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil." dedi.

Genel Başkanı , Genel Başkanı 'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil" dedi.

İŞTE BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI
"İçişleri Bakanılığı çok yönlü inceleme yapmalı. Köy halkı teker teker dinlenmelidir. Bu bir siyasi partinin liderine karşı yapılan yakışık kalmaz, kabulü mümkün değildir. Kendisi nereye nasıl gideceğini araştırmalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunmaldır."

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