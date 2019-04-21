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  • Son Güncelleme: 21.04.2019 21:37

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! geliyor

yapılan açıklamaya göre, , ve çevrelerinde bekleniyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

yapılan açıklamaya göre, 'nun doğusu, Orta ve , Doğu ve ile , Hatay, ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde , ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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