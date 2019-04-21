Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Beylerbeyi'nden akşam saatlerinde çıkış yapan Başkan Erdoğan, saat 17.30 sıralarında yurda geldi. Yurtta kalan öğrencilerle konuştuğu öğrenilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradan 19.15 sıralarında ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne gitti.

CHP'LİLER SALDIRMIŞTI

Başkan Erdoğan tarafından ziyaret edilen yurt, geçtiğimiz günlerde CHP'li bir grubun saldırısına uğramıştı. Ekrem İmamoğlu'nun mitinginden çıkan bir grup, yurttaki öğrenci ve görevlilere hakaret ederek sözlü tacizde bulunmuştu. Bir saldırgan ise yurdun kapısına tırmanarak kızını bırakmaya gelen bir veliye saldırmaya çalışıp ağır hakaretler yağdırarak tacizde bulunmuştu.