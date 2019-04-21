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  • Son Güncelleme: 21.04.2019 21:17

teşkilatından müebbet yiyen terörist 'a skandal destek

11 yıl önce 'daki terör saldırısında 6'sı öğrenci 7 kişi şehit olmuştu. Dershane önüne park edilen bomba yüklü aracı askeri servisin geçişi sırasında patlatan ise müebbet cezası aldı. teşkilatı bir skandala imza atarak azılı terörist Erdal Polat'a destek tweeti attı. HDP İstanbul örgütüne sosyal medyadan tepki yağıyor.

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Tarih 3 Ocak 2008. Terör örgütü bu kez 'daki masum öğrencileri hedef aldı. Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri servis otobüsünün geçişi sırasında PKK'lı terörist tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Polat ağırlaştırılmış müebbetle hapse mahkum edildi. Teşkilatı ise bugün yayınladığı skandal bir tweet ile Erdal Polat'a destek verdi.

İŞTE SKANDAL TWEET
Abdullah Öcalan'a destek için açlık grevi yapan terör örgütü üyeleri yaşam hikayeleri hakkında kısa videolar hazırlayan HDP İstanbul Örgütü, Diyarbakır saldırısını gerçekleştiren Erdal Polat'ı da unutmadı.

7 kişinin katili olan terörist Erdal Polat için "Dokunamadığımız, göremediğimiz, binlerce açlık grevi direnişçisi kimdir ve ne istiyorlar? İçeride kardeşler, çocuklar, evlatlar dışarıda ise anneler direniyor. İşte o yaşam hikayelerinden çok küçük bir kesit." İfadelerini kullanan HDP İstanbul örgütüne sosyal medyadan tepki yağıyor.

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