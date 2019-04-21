Tarih 3 Ocak 2008. Terör örgütü PKK bu kez Diyarbakır'daki masum öğrencileri hedef aldı. Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri servis otobüsünün geçişi sırasında PKK'lı terörist Erdal Polat tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Polat ağırlaştırılmış müebbetle hapse mahkum edildi. HDP İstanbul Teşkilatı ise bugün yayınladığı skandal bir tweet ile Erdal Polat'a destek verdi.

İŞTE SKANDAL TWEET

Abdullah Öcalan'a destek için açlık grevi yapan terör örgütü üyeleri yaşam hikayeleri hakkında kısa videolar hazırlayan HDP İstanbul Örgütü, Diyarbakır saldırısını gerçekleştiren Erdal Polat'ı da unutmadı.

7 kişinin katili olan terörist Erdal Polat için "Dokunamadığımız, göremediğimiz, binlerce açlık grevi direnişçisi kimdir ve ne istiyorlar? İçeride kardeşler, çocuklar, evlatlar dışarıda ise anneler direniyor. İşte o yaşam hikayelerinden çok küçük bir kesit." İfadelerini kullanan HDP İstanbul örgütüne sosyal medyadan tepki yağıyor.