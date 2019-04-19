Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonda 2 asker şehit oldu 7 asker yaralandı.
Son dakika... Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonda 2 asker şehit oldu
Son dakika... Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonda 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
- Erdoğan, Halid El-Meşri'yi kabul etti
- Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
- İmamoğlu İBB verilerini neden kopyalamak istedi?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.