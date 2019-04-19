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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 00:59

dakika... - sınırında devam eden terör operasyonda 2 oldu

dakika... - sınırında devam eden terör operasyonda 2 oldu, 7 asker yaralandı.

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