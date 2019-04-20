Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Bölgedeki terörle mücadele operasyonları hakkında son duruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye-Irak sınır hattında dün gece çıkan çatışmaya ilişkin de brifing aldı.

Akar ve komutanların söz konusu çatışmada şehit olan askerler için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.