İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Anadolu Farm firmasının topladığı yaklaşık 35 milyon liranın kaybolduğu ortaya çıktı.

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre; Anadolu Farm, sanal oyun üzerinden üyelerinden yaklaşık 90 milyon lira topladı. 3 bin 367 üyenin şirkete 66 milyon 200 bin lira yatırdığı tespit edildi. Örgüt yöneticileri, üyelerin yatırdığı paralarla Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta gayrimenkul aldı, daha sonra kendi aralarında satış yaparak 29 milyon 250 bin lira değerinde alım yapılmış gibi gösterdi.