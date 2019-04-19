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Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. İşte 2019 Kandil mesajları! Berat Kandili en güzel kısa uzun SMS Whatsapp Facebook cep telefonu mesajları sayfamızda.