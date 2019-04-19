Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.04.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 17:31

en güzel kısa uzun SMS Whatsapp Facebook cep telefonu mesajları - 2019 !

nde sevdikleriniz ve dostlarınız için en güzel ve resimli nı hazırladık. Dostlarınıza Berat Kandili kutlama mesajları atmayı unutmayın. İşte en güzel resimli cepten atabileceğiz kısa SMS Whatsapp ve Fecabook'ta hazırlanmış Berat gecesi mesajları haberimizde yer alıyor. Temize çıkma, aklanma anlamına gelen Berat Kandili faziletleri neler araştırmaları başladı. Şaban ayı içinde olan Berat Kandili 19 Nisan Cuma akşamı idrak edilecek. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir.

Berat Kandili mesajları resimli güzel kısa mesajlarla smsler halinde hazırlandı. 2019 yılı en güzel Berat Kandili gecesi mesajlarını takvim.com.tr sitesinden alıp dostlarınıza SMSlerle atabilirsiniz. Berat Kandili kutlama mesajları ve resimli en güzel kısa SMSleri cepten atabileceğiniz şekilde sizler için hazırlandı. Bugün amel defterinin yazıldığı islam aleminin en kutsal gecelerden biri olan Berat Kandilini kutluyoruz. Bu güne özel resimli Berat Kandili mesajlarını en güzel kısa SMSlerle ve hadisli sözlerle birlikte aşağıda bulacaksınız. İşte en güzel Berat Kandili Whatsapp Facebook cep telefonu mesajları.

Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. İşte 2019 Kandil mesajları! Berat Kandili en güzel kısa uzun SMS Whatsapp Facebook cep telefonu mesajları sayfamızda.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBerat Kandili en güzel kısa uzun SMS Whatsapp Facebook cep telefonu mesajları - 2019 Kandil mesajları!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri