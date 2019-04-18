18 Nisan 2019 İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı iftar sahur saatleri! Akşam ezanı saati kaçta okunuyor? İstanbul'da akşam ezanının kaçta okunacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile açıklandı. İl il akşam ezanı, iftar saatlerine haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz. İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul'da akşam ezanının kaçta okunacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile açıklandı. İl il akşam ezanı, iftar saatlerine haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da akşam ezanı 19:53'te okunacak.

Ankara'da akşam ezanı 19:36'da okunacak

İzmir'de akşam ezanı 19:57'de okunacak

İFTAR NEDİR?

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

BERAT KANDİLİ ORUCU

Kandil cumayı cumartesiye bağlayan gece ise, cuma günü ve cumartesi günleri oruç tutulabilir. Efdal olanı cumartesi günü tutmaktır.

Berat Kandili 'nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili 'ni oruçlu geçirmek önemil bir ibadettir. Genellikle kandil günlerinden önce oruç tutulup kandil karşılanır. Ancak İslam âlimleri Berat Kandili orucunun kandil gecesinin gündüzünde tutulmasını öneriyor. Yani 11 Mayıs Perşembe günü Berat Kandili orucunuzu tutmanız tavsiye ediliyor. Berat Kandili gecesinde nafile namazı kılınmalıdır. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

KANDİLLERDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

ORUCUN ANLAMI NEDİR?

Nefsi korumak, nefsi terbiye etmek, kötülüklerden kaçmak, Allah yoluna biraz daha yakın olmak, Allah'ın emrini gerçekleştirmek ve yoksulların halinden bir nebze de olsun anlamak için tutulan orucun kelime anlamı, Arapça'da "savm" olarak ifade edilmektedir.

Savm kelimesi yine Arapça'da,"bir şeyden uzak kalmak, kişinin kendini koruması veya tutması" anlamlarına gelmektedir.

Ramazan ayında tutulan oruç vasıtasıyla, iman edenlerin kötülüklerden bir nebze daha uzak kalması ve bununla birlikte oruç tutan kişinin, oruçlu olduğunun bilincinde olarak daha korunaklı olması istenmektir.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Ergenlik çağına ermiş olan tüm Müslüman bireyler, diğer ibadetlerden sorumlu olduğu gibi oruç ibadetinden de sorumludur.

Allah rızasına istinaden tutulan oruç, önce niyetle başlayan bir ibadettir. Kişinin sahurunu yapmasının ardından, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya" şeklinde veya benzer şekillerde niyet etmesi gerekmektedir.

Ardından ise iftar vaktine kadar kişinin orucunu tutması yani, hiçbir şey yiyip içmeden iftar vaktine kadar beklemesi, akşam ezanının okunmasından sonra da orucunu açması gerekmektedir.

ORUÇ ÇEŞİTLERİ NEDİR?

Orucun 6 çeşidi bulunmaktadır. Aşağıda oruç türlerini görebilirsiniz,

Farz Orucu: Ramazan ayında tutulması farz olan oruçtur.

Vacib Orucu: Bozulmuş olan nafile oruçların ve adak oruçların yerine getirebilmesi maksadıyla tutulan oruca verilen addır.

Sünnet Orucu: Muharrem ayında tutulan bu oruç, Muharrem ayının dokuz ve onuncu, on veya on birinci günlerinde tutulur.

Mekruh Orucu: Sadece Cuma ve Cumartesi günleri tutulan bu oruç, Muharrem ayının onuncu günü tutulan bir oruçtur.

Müstehab Orucu: Pazartesi ve Perşembe günlerinde, Şevval ayının ilk altı gününde tutulan oruca Müstehab orucu adı verilmektedir.

Nafile Orucu: Saymış olduğumuz günlerin ve ayların dışında tutulan oruca verilen addır.