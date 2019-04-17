İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği son karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Seçimlerin yenilenmesine neden olacak onca delile ve AK Parti'nin olağanüstü itirazına rağmen İl Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce de defalarca oy sayımını durdurarak seçimlere gölge düşürmüştü.

İstanbul İl Seçim Kurulu sayımları durdurarak seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor. Sandıklardan AK Parti lehine karar çıkınca İstanbul İl Seçim Kurulu skandal bir karara imza atmıştı. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı sayımı durdurma kararı ise 'CHP'yi mi koruyorlar' sorusunu akıllara getirmişti.

FETÖ VE PKK SEVİNDİ

A Haber'de yaşanan süreci değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "Yerel seçimlerin tamamı FETÖ ile AK Parti arasında bir mücadele olarak geçti. 4 seçim FETÖ argümanları ile geçti. Soruşturmanın bugüne kalmaması gerekirdi. Hatalı kayıtları yapanlar ve suç işleyenler hapse atılması gerekirdi. 15 bin oyu kimin çaldığının hesabını AK Parti sürekli sormalı. Bu hırsız sizin adınıza iş gören bir hırsız. Siz bu hırsızlığın içerisinde varsınız. Vatandaş bunun hesabını sormalı. Sesi çıkması gereken kişi oyu çalandır. Mazbata verildi, takdir görüldü yarın seçim iptal edilirse aynı takdir görülmeli." dedi.

Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, "Can Dündar, FETÖ adına bir çok haberi manşete çıktı, yurt dışından açıkça destek verdi. FETÖ'nün verdiği sahte evrak ve bilgilerle kamuoyu oluşturan kişi. Süreç devam etmesine rağmen... FETÖ ve PKK'lı isimlerin sevinmesi dikkat çekiyor."

FETÖ'NÜN AFRİKA YAPILANMASI

31 Mart seçimleri sonrası oluşan tablodan kaos ortamı çıkarmak isteyen karanlık ellerin son çalışması FETÖ'nün Afrika yapılanmasından geldi.

HER ŞEYİ OLDU BİTTİYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Şaibe ve usulsüzlüklerin damga vurduğu İstanbul seçimlerinde CHP, Kandil'in siyasi uzantısı HDP ve İP'in adayı Ekrem İmamoğlu'na FETÖ bu defa videoyla destek verdi. Ortada bu kadar usulsüzlüğün olduğu belgelenen İstanbul seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapmaya devam eden FETÖ her şeyi oldu bittiye getirmeye çalışıyor.

FETÖ'CÜ HESAPLAR SERVİS ETTİ, FETÖ'NÜN KAPATILAN KANALI YAYDI

FETÖ'cülerin yönettiği sosyal medya hesabı @kacsaatolduson hesabından servis edilen video, terör örgütü FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu kanalında haberleştirilerek okuyuculara servis edildi.

FETÖ'nün 1996'da okul açmaya başladığı ve 'Türkçe Olimpiyatları' organizasyonuyla kirli emellerine alet ettiği Afrikalılar bu defa da Türkiye'deki seçim için FETÖ'cüler tarafından malzeme yapıldı. FETÖ'nün dünyada en faal olduğu yerlerin başında gelen Afrika'da çekildiği görülen videoda bir grup insanın 'Mazbatayı Ver' şarkısını söyledikleri görülüyor.

FETÖ firarisi Can Dündar ve skandal paylaşımı

FİRARİ FETÖ'CÜ USLU'NUN SKANDAL PAYLAŞIMI

Firari FETÖ'cü Uslu, yaptığı Twitter paylaşımında, tarihe geçecek usulsüzlük skandallarına sahne olan seçim sonuçlarında FETÖ'nün parmağı olduğunu ima etmiş, CHP ve İmamoğlu'nun, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazandığını ifade etmişti.