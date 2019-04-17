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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 21:58

dakika... : Son söz ’nındır

dakika... Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nun skandal mazbata kararına ilişkin, "Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz ’nındır." dedi.

Binali Yıldırım: Son söz YSK’nındır

dakika gelişmesine göre, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yıldırım, 'nun mazbata kararına ilişkin, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz 'nındır." ifadesini kullandı.

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