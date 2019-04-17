Son dakika gelişmesine göre, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Yıldırım, İl Seçim Kurulu'nun mazbata kararına ilişkin, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır." ifadesini kullandı.
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