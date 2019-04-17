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  • 17.04.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 11:59

'ın ölümüyle ilgi flaş gelişme! Olay yeri incelemesi yapan polislere soruşturma başlatıldı

'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden için yürütülen soruşturma kapsamında 60'a tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi. Öte yandan, olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında da 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başladığı kaydedildi.

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgi flaş gelişme!

'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden için yürütülen soruşturma kapsamında 60'a tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPAN POLİSLERE SORUŞTURMA
Yeni Şafak'ın haberine göre, olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında da 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başladığı kaydedildi.

Ayrıca, adli kaynaklar olayda intiharın oldukça düşük bir ihtimal olduğu görüşünü paylaştı.

HSK İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Hakim ve Savcılar Kurulu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" talebi doğrultusunda inceleme başlatmıştı.

Baba Vatan'ın başvurusu gündeminde öne çekilerek öncelikli olarak ele alındığı, kurulun, 11 Nisan Perşembe günlü toplantısında görüşülen başvuruyla ilgili olarak inceleme izni verildiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Gül de gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada konunun yakından takipçisi olacaklarını vurgulamıştı.

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