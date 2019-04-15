Rabia Naz Vatan olayı nedir, ne oldu? İşte adım adım Rabia Naz olayı
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan evinin önünde ölü bulunmuştu. Kızının ölümünden şüphelenen baba Şaban Vatan, kızının ölümü araştırmaya koyuldu. Peki Rabia Naz Vatan'a ne oldu? Neden öldü? İşte adım adım Rabia Naz Vatan olayı...
15.04.2019 10:45
- Son Güncelleme: 15.04.2019 10:56
AYAK BİLEĞİ KOPMAK ÜZEREYDİ AMA...
Yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Rabia Naz'ın ölümünden sonra acılı baba Şaban Vatan araştırma yaptı. Babanın iddiasına göre, olay günü Rabia yere biri tarafından bırakılmış gibi bulundu ve ayak bileği kopmak üzereydi. Kan kaybından ölen küçük kızın bulunduğu yerde tek bir damla kan izi yoktu.
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