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Rabia Naz Vatan olayı nedir, ne oldu? İşte adım adım Rabia Naz olayı

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan evinin önünde ölü bulunmuştu. Kızının ölümünden şüphelenen baba Şaban Vatan, kızının ölümü araştırmaya koyuldu. Peki Rabia Naz Vatan'a ne oldu? Neden öldü? İşte adım adım Rabia Naz Vatan olayı...

15.04.2019 10:45 - Son Güncelleme: 15.04.2019 10:56
Rabia Naz Vatan olayı nedir, ne oldu? İşte adım adım Rabia Naz olayı

RABİA NAZ NEDEN ÖLDÜ?

Türm Türkiye 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın neden öldüğü sorusunun yanıtına kilitlendi. İşte adım adım Rabia Naz Vatan olayı.

Rabia Naz Vatan olayı nedir, ne oldu? İşte adım adım Rabia Naz olayı

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, evinin önünde akşam saat 17:00 sularında ağır yaralı olarak bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rabia Naz Vatan olayı nedir, ne oldu? İşte adım adım Rabia Naz olayı

Aileye ilk olarak Rabia Naz'ın ölümüne trafik kazasının neden olduğu bildirildi ve Alo 155'e bu yönde ihbar geldiği belirtildi. Ama sonra polisler aileye Rabia Naz'ın intihar ettiğini söyledi.

Rabia Naz Vatan olayı nedir, ne oldu? İşte adım adım Rabia Naz olayı

AYAK BİLEĞİ KOPMAK ÜZEREYDİ AMA...

Yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Rabia Naz'ın ölümünden sonra acılı baba Şaban Vatan araştırma yaptı. Babanın iddiasına göre, olay günü Rabia yere biri tarafından bırakılmış gibi bulundu ve ayak bileği kopmak üzereydi. Kan kaybından ölen küçük kızın bulunduğu yerde tek bir damla kan izi yoktu.

Rabia Naz Vatan olayı nedir, ne oldu? İşte adım adım Rabia Naz olayı

Şaban Vatan, kızının bir siyasetçinin yeğeninin kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybettiğini iddia etti.

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