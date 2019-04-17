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  • 17.04.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 12:00

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan , 8.Cumhurbaşkanı 'ın ölüm yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Vefatınnı yıl dönümünde 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı 'ın vefatının 26. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Turgut Özal'ın, demokrasinin gelişmesi, ülkenin refahı ve kalkınmasında önemli rol oynadığını, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne öncülük ettiğini ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor kendisini saygıyla anıyorum."

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