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  • Son Güncelleme: 12.04.2019 10:47

, Vatan'ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 'da Vatan'ın ölümü ile ilgili babası 'ın talebi üzerine müfettiş incelemesi başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 'da geçen yıl ölen Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Baba kızının öldürüldüğünü ifade ediyor. Soruşturma, babanın müfettiş incelemesi talebinin ardından başlatıldı.

"BEN KIZINI, CANINI KAYBETMİŞ BİR BABAYIM"
Giresun'un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacağı bilgisi de geçtiğimiz günlerde medyaya yansımıştı.

Görele Sulh Ceza Hakimliği'nin Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ederek, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdiği Şaban Vatan, "Ben kızını, canını kaybetmiş bir babayım" dedi.

HSK DEVREYE GİRDİ
Bu gelişmelerin ardından , Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın 'müfettiş incelemesi yapılması' talebi doğrultusunda inceleme başlattı.

Şaban Vatan'ın başvurusu HSK gündeminde öne çekilerek öncelikli olarak ele alındı. Kurulun, 11 Nisan Perşembe günlü toplantısında görüşülen başvuruyla ilgili olarak inceleme izni verildiği öğrenildi. Buna göre Kurul müfettişleri süreci denetleyecek ve baba Vatan'ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü ve daha önce bu konuyla ilgili müteaddit defalar basın açıklaması yaptıklarını ve onları aynen tekrar ettiklerini söyledi.

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