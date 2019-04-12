Hakimler ve Savcılar Kurulu Giresun'da geçen yıl ölen Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Baba Şaban Vatan kızının öldürüldüğünü ifade ediyor. Soruşturma, babanın müfettiş incelemesi talebinin ardından başlatıldı.

"BEN KIZINI, CANINI KAYBETMİŞ BİR BABAYIM" ​

Giresun'un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacağı bilgisi de geçtiğimiz günlerde medyaya yansımıştı.

Görele Sulh Ceza Hakimliği'nin Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ederek, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdiği Şaban Vatan, "Ben kızını, canını kaybetmiş bir babayım" dedi.

HSK DEVREYE GİRDİ

Bu gelişmelerin ardından HSK, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın 'müfettiş incelemesi yapılması' talebi doğrultusunda inceleme başlattı.

Şaban Vatan'ın başvurusu HSK gündeminde öne çekilerek öncelikli olarak ele alındı. Kurulun, 11 Nisan Perşembe günlü toplantısında görüşülen başvuruyla ilgili olarak inceleme izni verildiği öğrenildi. Buna göre Kurul müfettişleri süreci denetleyecek ve baba Vatan'ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü ve daha önce bu konuyla ilgili müteaddit defalar basın açıklaması yaptıklarını ve onları aynen tekrar ettiklerini söyledi.