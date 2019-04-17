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  • 17.04.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 16:56

Polisi ısıran 'li bu kez de tekme attı!

İl Başkanlığı tarafından Yenişehir ilçesi Koşuyolunda bulunan parkta yapılmak istenen izinsiz gösteriye polis ekipleri müdahale etti. Daha önce polis memurunu ısıran HDP'li , bugün de Diyarbakır'da yine polis saldırdı.

Bağlar'da 'li milletvekilleri, Abdullah Öcalan ve KHK'lı belediye başkanları için toplanıp açıklama yapmak istediler. Polis gruba izin vermedi.

YİNE POLİSE SALDIRDI

İzin vermeyen polise saldıran HDP'lilerin başında, tanıdık bir isim vardı. Daha önce polis memurunu ısıran ve kendisine laf anlatmaya çalışan polisle birlikte kayıp yere düşen .

Aydeniz, polis memuruna "Bana bağıramazsın" diye saldırsa da hakettiği karşılığı aldı.

ÖNCE ISIRDI SONRA TEKLEMEDİ

Polise tekme atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, geçen ay 'da katıldığı gösteride bir polis memurunu kolundan ısırmıştı. Aydeniz Diyarbakır'da bir gösteri sırasında ise yine polisle tartışıp, izin verilmemesine rağmen ısrarla yürüyünce düşerek baygınlık geçirmişti.

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