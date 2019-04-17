Seçimlere gölge düşürmek için defalarca sayımı durdurma kararı alan ve sandıklarda yapılan hırsızlıklara göz yuman İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin 3 bavul dolusu itiraz belgesini incelemeden Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını verdi. Adliyeye mazbatasını almaya gelen bir gurup CHP'li kontrolsüz şekilde üst katlara çıkınca güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

İmamoğlu ile birlikte hareket eden şahıslar bir anda adalet sarayını savaş alanına çevirdi. Güvenlik görevlilerini iterek içeri girmeye çalışan gurup üyeleri Çağlayan'da bulunan İl Seçim Kurulu'nun pencerelerini kırıp çirkin görüntüler eşliğinde içeri daldı.

Daha sonra arbedenin kısa sürede yatıştığı görüldü.