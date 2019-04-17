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  • 17.04.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 18:17

Mazbatayı almaya giden İmamoğlu'nun beraberindeki 'li grup taşkınlık çıkardı!

Mazbatasını almaya gelen İmamoğlu'nun beraberindeki 'li grup Çağlayan Adliyesi'nde taşkınlık çıkardı.

CHP'li grup adalet sarayını savaş alanına çevirdi

Seçimlere gölge düşürmek için defalarca sayımı durdurma kararı alan ve sandıklarda yapılan hırsızlıklara göz yuman İstanbul , 'nin 3 bavul dolusu itiraz belgesini incelemeden 'na mazbatasını verdi. Adliyeye mazbatasını almaya gelen bir gurup 'li kontrolsüz şekilde üst katlara çıkınca güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
İmamoğlu ile birlikte hareket eden şahıslar bir anda adalet sarayını savaş alanına çevirdi. Güvenlik görevlilerini iterek içeri girmeye çalışan gurup üyeleri Çağlayan'da bulunan İl Seçim Kurulu'nun pencerelerini kırıp çirkin görüntüler eşliğinde içeri daldı.

Daha sonra arbedenin kısa sürede yatıştığı görüldü.

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