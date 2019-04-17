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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 20:47

: leri henüz bitmiş sayılmaz

A Haber’de İl ’nun skandal kararını yorumladı. Bursalı, “ leri henüz bitmiş sayılmaz çünkü üstündeki şaibeler sonuçlanana kadar bu sürecin bittiğini düşünmemiz doğru değildir. ’nın hem hukuki hem siyasi hem de kamuoyu vicdanında verecekleri sonuçla ortaya koyacakları açıktır.” dedi.

İstanbul seçimleri henüz bitmiş sayılmaz

'nin leriyle ilgili itirazlar sonuçlanana kadar mazbatanın verilmemesi için İl 'na yaptığı başvuru sonuçlanmadan mazbatanın 'na verilmesine tepkiler giderek büyüyor.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ ASKIDADIR"
A Haber ekranlarında konuşan , "Koltuğa kim oturacaksa otursun ister AK Parti'nin adayı ister 'nin adayı, şaibesiz hiçbir soru işareti kalmadan oturması gerekli. İstanbul seçimleri henüz bitmiş sayılmaz çünkü üstündeki şaibeler sonuçlanana kadar bu sürecin bittiğini düşünmemiz doğru değildir. İstanbul seçimleri askıdadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun değerli üyelerine düşen bu konudaki bütün soru işaretlerini, sadece hukuki boyutta değil etkileri itibariyle bundan sonraki süreçleri hem hukuki hem siyasi hem de kamuoyu vicdanında verecekleri sonuçla ortaya koyacakları açıktır." diye konuştu.

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