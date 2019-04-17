AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili itirazlar sonuçlanana kadar mazbatanın verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru sonuçlanmadan mazbatanın Ekrem İmamoğlu'na verilmesine tepkiler giderek büyüyor.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ ASKIDADIR"

A Haber ekranlarında konuşan ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı, "Koltuğa kim oturacaksa otursun ister AK Parti'nin adayı ister CHP'nin adayı, şaibesiz hiçbir soru işareti kalmadan oturması gerekli. İstanbul seçimleri henüz bitmiş sayılmaz çünkü üstündeki şaibeler sonuçlanana kadar bu sürecin bittiğini düşünmemiz doğru değildir. İstanbul seçimleri askıdadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun değerli üyelerine düşen bu konudaki bütün soru işaretlerini, sadece hukuki boyutta değil etkileri itibariyle bundan sonraki süreçleri hem hukuki hem siyasi hem de kamuoyu vicdanında verecekleri sonuçla ortaya koyacakları açıktır." diye konuştu.