Son dakika gelişmesine göre, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Son dakika... Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Son dakika... FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- 5 ay sonra yeniden Antalya açıklarında
- "YSK'dan beklenen mazbatanın iptali ve seçimin yenilenmesidir "
- Polisi ısıran HDP'li bu kez de tekme attı
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