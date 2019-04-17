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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 10:10

genel mahkum affı yasası Meclis'e geldi mi? 18 Nisan ?

18 Nisan 2019 senesinde konusu tartışılmaya devam ediyor. Peki genel af çıkacak mı? Mahkum ve mahkum yakınları Genel Af ve Ceza İndirimi hakkındaki lerini takip ediyorlar. Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve 'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor. TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor. Peki ? genel mahkum affı yasası Meclis'e geldi mi?

18 Nisan af yasası son dakika gelişmesi genel affı yasası Meclis'e gelecek mi? Af ne zaman çıkacak gibi sorular özellikle seçimlerden sonra bayağı bir araştırılmaya başlandı. 16 Nisan af yasası haberleri genel af mahkum ve ceza indirimi affı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Nisan ayı başında açılması planlanan TBMM Genel Kurulu seçim sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle 9 Nisan'a ardından 16 Nisan tarihine ertelenmişti. İstanbul'daki seçim sonuçlarının henüz neticelenmemiş olması nedeniyle TBMM Genel Kurul toplantısı bir kez daha ertelendi. Peki Af ne zaman hangi tarihte çıkacak? Af yasası son dakika haberleri ve tüm detaylar bu sayfada.

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