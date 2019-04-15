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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 17:25

Son dakika: Akar'dan flaş açıklaması

Hulusi Akar, ABD ile yaşanan krizine ilişikin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı" ifadelerini kullandı.

Tehditler ve ultimatomlar müttefiklik ruhuna aykırı

Washington'da Türk-Amerikan Konseyi'nin (ATC) konferansında konuşan Hulusi Akar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile yaşanan krizine değinen, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı" dedi.

Akar, "S-400 ile F-35 projesinin ilişkilendirilmesini talihsizlik olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini, ABD ile bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.

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