Washington'da Türk-Amerikan Konseyi'nin (ATC) konferansında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile yaşanan S-400 krizine değinen, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı" dedi.

Akar, "S-400 ile F-35 projesinin ilişkilendirilmesini talihsizlik olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini, ABD ile bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.