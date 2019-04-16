Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.