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  • Son Güncelleme: 16.04.2019 09:49

duyurdu: Zarif yarın 'ye geliyor

'ndan yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yarın ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır." denildi.

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