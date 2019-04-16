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  • 16.04.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 09:25

Son dakika: 'nün yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Muğla merkezli 11 ilde /PDY'nin yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 23'ü muvazzaf asker, 6'sı sivil olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /PDY'nin 'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 muvazzaf asker ve 6 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, , Yalova, , , Yozgat ve Antalya'da daha önceden belirlenen baskın yapıldı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları öne sürülüyor.

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