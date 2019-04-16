Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 muvazzaf asker ve 6 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Diyarbakır Samsun, Yozgat ve Antalya'da daha önceden belirlenen baskın yapıldı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları öne sürülüyor.