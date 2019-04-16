MEB onaylı olan bu 23 Nisan şiirleri ile öğrencilerin ödevlerine bir katkı sunmayı amaçladık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

23 NİSAN ŞİİRLERİ

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN ŞİİRİ

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Ferit Rakıp TUNGOR

23 NİSAN ŞİİRİ-2

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI