AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim sonuçları için "Murdar (mundar) olmuştur" dedi. Yıldırım'ın açıklamasıyla "Murdar ne demek" "Murdar ne anlama geliyor" soruları Google'da en çok arananlar arasına girdi. Peki Murdar ne demek, ne anlama gelmektedir? İşte tüm detaylar

Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz.''

Türk Dil Kurumu'na göre "murdar" kelimesinin anlamı şöyle geçiyor;

sf. 1. Kirli, pis: "Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?" -A. Midhat.

2. Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse).

3. Dinî kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan).

MURDAR/MUNDAR NE DEMEK?

Halk diline Farsçadan mundar olarak geçmiş olsa da bu yanlış bir kullanımdır. Doğrusu "murdar" dır. Kirli ve pis anlamlarında kullanılabileceği gibi halk arasında "murdar oldu" söz kalıbı "yalan oldu, yazık oldu" gibi manalarda da kullanılabilir. Ayrıca cinsel ilişkiden sonra yıkanmamış kimseye de murdar denir.



Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş. (atasözü)

Kasabı çok olan kurban, mundar olur. (atasözü)

Mundar etin kavurması olmaz (atasözü) (Usüllerine göre kesilmeyen etin yenmeyeceği anlatılıyor)

Murdar kelimesinin karşığlıı Kur'an'da da geçer. Mu anlamda murdar Besmele çekmeden kesilen veya avlanan, dini kurallara göre kesilmemiş ya da kesilmesine fırsat bulamadan önce kendiliğinden ölmüş hayvan anlamına gelir. Maide Suresi, 3. Ayette murdar hayvanın haram olduğu bildirilmiştir.

İŞTE BİNALİ YILDIRIM'IN MURDAR AÇIKLAMASI

Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz.''.

SORU: İçişleri Bakanlığı, yargı, emniyet, hükümet yıllardır bu konu üst düzeyde korunurken, büyük bir usulsüzlük nasıl bir yol bulabildi? Böyle bir sonuç nasıl çıkabildi? Murdar olmuş bir seçim dediniz… Bir vatandaş olarak murdar olmuş bir durumun son tahlilde iki adaydan biri olmanız, sizde bundan sonra nasıl bir duygu bıraktı?Özellikle HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesi ve seçim öncesi sonrası yapılan anketlere bakıldığında aslında İstanbul'da HDP'nin konsolide ettiği seçmenin İmamoğlu'na oy verdiğini görebilmeniz olası… İstanbul'daki Kürt seçmenle temas kurabildiğinizi, kuramadıysanız sebepleri neler?

BİNALİ YILDIRIM: Seçim güvenliği ayrı bir şey, seçimlerin yapılması ayrı bir şey. Hükümetin görevi sandık güvenliğini sağlamak ve vatandaşın özgürce oyunu kullanmasına zemin hazırlamak, oradaki karışıklıklara meydan vermemek. Ama seçimin sandıktan oylar atıldıktan sonra sayım sürecinde polis gelip başında duracak diye bir şey yok. Sandık kurulları bir asayiş durumu ortaya çıkarsa davet üzerine gelebilir. İki şeyi birbirinden ayırmak lazım.

Murdar olmuştur. Murdar etin kavurması olmaz dedim. Bu beni de karşı rakip adayı da bağlıyor. Bu seçimlerde kim kazanırsa kazansın. Neticede bu seçim çok konuşulacak. Onu söylemek istiyorum.

Diğer bir konu da HDP. HDP biliyorsunuz millet ittifakıyla beraber hareket etti ve kendi seçmen tabanına da oraya oy verilmesi telkininde bulundu. Biz 15 milyon İstanbullu'nun, oy kullanacak 10,5 milyon İstanbullu'nun olabildiğince herkesle temas kurduk. Herkesle konuşmaya çalıştık. Baştan sona kadar biz projeleri konuştuk. İstanbul'un geleceğini konuştuk. Bunun dışında başka bir şey yapmadık. Aldığımız sonuç bu kadar..