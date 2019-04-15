İstanbul'da seçim sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İstanbul seçimlerinde düğüm bir türlü çözülmüyor. AK Parti, seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraza hazırlanırken, Maltepe'de dün saat 21:00 itibariyle 1089 sandıktan 913'ünün sayıldığı açıklanmıştı. AK Parti ve MHP, son 400 sandığın sayımına itiraz edince İlçe Seçim Kurulu, sayımların 500'üncü sandıktan itibaren tekrarlanmasına karar verdi. Peki 15 Nisan YSK son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu? İstanbul seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar

YSK SEÇİM İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

Maltepe'de oy sayımına yeniden başlandı



Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesinin ardından yeniden oy sayımına başlandı. İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılmasının kararlaştırılması sonrasında oy sayımı iki kurul tarafından yeniden başlatıldı.

Bu doğrultuda toplam oyların yaklaşık 5/6'sı (576 sandık) ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal edilmiş, CHP ise karara itiraz ederek, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını isteyerek sayım işlemi yapabilecek 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

İSTANBUL'DA SON FARK 13 BİN 943

Cumartesi akşamı saat 20.25 itibariyle Maltepe'deki 1089 sandığın 674'ünün sayımı tamamlandı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark ise son duruma göre 13 bin 943.

CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya üzerinden son verileri paylaştı.

"YILDIRIM'A 173 OY İLAVE EDİLDİ"

Yarkadaş, "Maltepe'de yeniden yapılan sayımın sonuçları da YSK'nın resmî sitesine yüklenince ortaya şu tablo çıkıyor: CHP'li İmamoğlu, saat 20.43 itibariyle 13.943 oy önde... İmamoğlu, sayım sürdükçe yeniden yeniden başkan seçiliyor..." ifadelerine yer verdi.

GÖZLER YSK'DA

Bugün İstanbul seçimlerine ilişkin kamuoyunun dikkati Yüksek Seçim Kurulu'na dönmüş durumda. YSK dün Büyükçekmece'ye ilişkin erteleme kararı vermişti. Gerekçe olarak da sonuçları Büyükçekmece kararının İstanbul'daki sonuçları etkileyebileceği gösterildi. Hukukçular, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yeniden yapılmasını değerlendirmek için erteleme kararı verdiği düşüncesindeler. Bugün YSK'nın nasıl bir rota izleyeceği merakla bekleniyor.



