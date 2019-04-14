MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında basın toplantısı düzenledi. Önemli mesajlar verdi:



ORGANİZE SANDIK YOLSUZLUĞU:

İstanbul'da sular durulmamıştır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştığını kimse inkar edemeyecektir. Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece ile Maltepe'de mızrak çuvala sığmamaktadır. Hayali seçmen yazımı, boş arsalarda seçmen gösterilmesi, oy kaydırmaları, geçersiz oyların çokluğu, FETÖ müdahalesiyle ilgili iddialar İstanbul'da seçimi gölgelemiştir. Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemeyecektir.



SEÇİM YENİLENMELİ: İstanbul'daki şayialarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun tevsik edilmiş iddiaları inceleyip bir karar vermesi, şayet organize sandık yolsuzluğu tespit edilirse "Olağanüstü İtiraz" süreciyle birlikte seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur. Hak edilmemiş bir başarı, çalınmış bir zafer hiç kimseye fayda getirmeyecektir.

BURAK ERDEM ÇELİK