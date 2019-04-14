Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.04.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 13:49

'den ile ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberine göre Genel Başkan Yardımcısı , 'daki itiraz süreci ile ilgili bir açıklama yaptı. Yavuz yaptığı açıklamada, "Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini 'ya teslim edeceğiz inşallah." dedi.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, 'nin 'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini 'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAK Parti'den İstanbul ile ilgili son dakika açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri